Nuoto paralimpico: Boni argento nei 200 stile libero Terza medaglia per il nuotatore del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro

Vincenzo Boni ha calato il tris. Lo ha fatto nei 200 stile libero della categoria S3 battendosi ancora una volta contro i fortissimi ucraini Ostapchenko e Palamarchuk, rispettivamente oro e bronzo in questa gara attesissima ai Campionati Europei di Nuoto Paralimpico di Funchal in Portogallo.

Per il nuotatore napoletano si tratta del secondo argento dopo quello arrivato nei 50 dorso e il bronzo nei 50 stile libero. Ma questa medaglia pesa di più perché arriva quasi a fine competizione quando le energie nervose e fisiche cominciano a scarseggiare.

Il campione del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro ha saputo gestire bene la terza gara in pochi giorni. Ha nuotato in 3:30.79 migliorando il tempo con cui si era iscritto. La strada da fare, però, è ancora lunga. Il vero obiettivo di Boni è a fine agosto quando ci saranno i Giochi Paralimpici di Tokyo. E’ in quella competizione che l’atleta campano vuole salire sul podio e bissare quanto fatto nel 2016 a Rio de Janeiro.