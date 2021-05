Napoli-Verona 1-1, niente Champions e ADL saluta Gattuso Epilogo amarissimo per gli azzurri: solo un pari e la Juventus effettua sorpasso

La gara più semplice diventa lo stop più amaro: la sfida con il Verona termina con il risultato di 1-1 e il Napoli non firma il pass Champions. Sarà solo Europa League per gli azzurri. L'Hellas onora il finale del campionato, la squadra di Rino Gattuso non trova il vantaggio nel primo tempo e sblocca il match solo al 61' con Rrahmani sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sembra il momento decisivo con il vantaggio azzurro, che però dura 8 minuti. Al Verona basta un lancio per innescare Faraoni che firma il diagonale del pari (1-1 al 69'). Nei minuti finali, il Napoli appare condizionato dal gol subito e non basta l'ingresso di tutti gli attaccanti a disposizione. Il Milan batte l'Atalanta (0-2), la Juventus supera brillantemente il Bologna (1-4), al Napoli riesce quella che sembrava la vittoria più semplice. Finale di 1-1 e in Champions, a Inter e Atalanta, si aggiungono Milan e Juventus. Il Napoli giocherà in Europa League anche nel 2021/2022 con la Lazio (Roma nella nuova Conference League).

Il tweet di Aurelio De Laurentiis - Il presidente azzurro saluta Rino Gattuso sui social: "Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis".

Serie A - Trentottesima Giornata

Napoli-Hellas Verona 1-1 (0-0 pt)

Marcatori: 61' Rrahmani (N), 69' Faraoni (V).

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (72' M. Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (81' Petagna); Lozano (67' Politano), Zielinski (72' Mertens), L. Insigne; Osimhen. All. Gattuso. A disp. Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Demme, Elmas, Lobotka, D'Agostino

Verona (3-4-2-1): Pandur (63' Berardi); Ceccherini (77' Lovato), Gunter, Dimarco; Faraoni (77' Ruegg), Dawidowicz (41' Udogie), Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic (63' Lasagna). All. Juric. A disp. Silvestri, Veloso, Salcedo, Cetin, Magnani, Sturaro, Colley.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: Lozano, Bakayoko (N); Ilic, Dawidowicz, Udogie, Dimarco (V)

Recupero: 1' pt - 4' st