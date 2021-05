Napoli: Conceicao in pole, ma ecco il rilancio del Porto Il presidente dei lusitani punta alla conferma del tecnico, prima scelta per il dopo-Gattuso

Non è stato l'epilogo tanto atteso. Il passo più semplice si è trasformato nell'ostacolo più duro. Niente Champions League, solo Europa League e per il Napoli - già pronto a salutare Rino Gattuso al di là del risultato finale - sarà rivoluzione tecnica. Sergio Conceicao per la panchina: domenica sera il tweet di saluto della proprietà per il calabrese, da ieri i rumors di pista calda che porta al lusitano. Da calciatore, Conceicao ha vestito le maglie di Lazio, Parma e Inter: fase italiana che si era aperta salutando il Porto e che si era chiusa ritrovando i Dragões, con cui nel 2017, dopo le prime avventure da allenatore, ha iniziato un percorso vincente. Nelle ultime tre stagioni, Conceicao ha vinto due titoli portoghesi, una coppa nazionale e due supercoppe chiudendo l'ultima Champions League ai quarti di finale eliminando la Juventus agli ottavi. Anche nel confronto con i bianconeri, aveva sottolineato l'ottimo rapporto con l'Italia e Napoli appare come nuova destinazione per il tecnico. In Portogallo non viene escluso però un rilancio in extremis da parte del presidente, Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, per la conferma con il club di Oporto. Da Napoli nessuna fretta: come già accaduto in passato, Aurelio De Laurentiis valuterà fino alla fine il profilo di Conceicao, ma anche altre prospettive per una vera ripartenza dopo il flop Champions all'ultima giornata.