Napoli concede il bis, Pistoia ko: semifinale in vista Basket, playoff Serie A2: al PalaBarbuto finisce 80-70, top scorer Zerini e Parks con 15 punti

Basket, playoff Serie A2, tabellone oro: la Generazione Vincente Napoli riesce a spuntarla anche in gara 2 su una grande Pistoia Basket 2000, che ha lottato con intensità. Al PalaBarbuto finale di 80-70. Decisivo il break degli azzurri all’inizio dell’ultimo quarto. Top scorer Andrea Zerini e Parks con 15 punti, 14 per Burns e Marini. L’appuntamento è per venerdì, alle 18, a Pistoia, dove gli uomini di coach Sacripanti hanno la possibilità di archiviare la serie ed accedere alla semifinale.