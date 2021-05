Napoli vince a Pistoia: 3-0 e azzurri in semifinale promozione Burns miglior realizzatore, ma sono 6 gli uomini in doppia cifra per la squadra di Sacripanti

La Gevi Napoli non sbaglia e firma il tris: sfrutta subito il match-point nella serie playoff e vola in semifinale promozione. Finale di 74-85 per il 3-0 nella serie contro la Giorgio Tesi Group Pistoia con Christian Burns top-scorer da 15 punti e distribuzione per gli azzurri con 6 uomini in doppia cifra. Tre parziali vinti per la squadra di coach Stefano Sacripanti, che affronterà la vincente della serie Treviglio-Ferrara, sul 2-1 dopo la vitttoria degli estensi in Gara 3.

Serie A2 - Playoff

Tabellone Oro

Quarti di Finale - Gara 3

Giorgio Tesi Group Pistoia - GeVi Napoli 74-85

Parziali: 16-19, 21-26, 22-22, 15-18

Pistoia: Saccaggi 16 (5/12, 0/2), Wheatle 14 (6/11, 0/1), Fletcher 13 (3/6, 2/4), Poletti 10 (5/6, 0/4), Riismaa 7 (2/3, 1/2), Della Rosa 7 (2/4, 1/5), Sims 6 (2/5, 0/1), Del Chiaro 1 (0/0, 0/0), Querci, Zucca.

Napoli: Burns 15 (4/7, 2/3), Marini 13 (2/6, 1/3), Uglietti 13 (5/8, 1/3), Zerini 12 (4/5, 1/3), Monaldi 12 (3/5, 2/6), Parks 10 (2/5, 2/5), Iannuzzi 7 (3/5, 0/0), Mayo 3 (0/2, 1/2), Sandri (0/2, 0/2), Klacar, Grassi.