Napoli, via all'era Spalletti ma è rebus Insigne Il tecnico lavora per definire il suo staff, il capitano è ancora lontano dal rinnovo

Due anni di contratto con opzione per la terza stagione: Luciano Spalletti e il Napoli, è il giorno zero. L'ex mister, tra le altre, di Roma, Zenit e Inter ha firmato nella serata di ieri il vincolo con cui si è legato al club azzurro. Intesa raggiunta per poco meno di 3 milioni di euro netti ad annata agonistica, con la possibilità che lievitino sino a 3,5 milioni nel caso in cui scattino dei bonus fissati al raggiungimento di determinati traguardi. Si volta pagina dopo la gestione Gattuso, che tornerà al “Maradona” da avversario con la sua Fiorentina. Ed è già full immersion per il tecnico di Certaldo, alle prese con la definizione del suo staff di collaboratori di cui non farà certamente parte Aurelio Andreazzoli, ormai da tempo impegnato nella carriera da primo allenatore e in attesa di un nuovo progetto da sposare. Le altre caselle da riempire sono quelle del preparatore dei portieri e del match analyst. Il napoletano Massimo Carcarino non ha potuto seguire Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk ed un’idea che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane. L'inizio di una nuova era è alle porte mentre si rischia un clamoroso capolinea per quanto riguarda Lorenzo Insigne. De Laurentiis non avrebbe ancora contattato il capitano per il rinnovo mentre il suo entourage si starebbe cautelando dialogando con club spagnoli e inglesi, tra cui ci sarebbe anche il Tottenham.