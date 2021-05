Atletica, Coppa Europa: Sibilio è super, Italia seconda Azzurri battuti solo dalla Polonia, per il napoletano dopo i 400 hs successo nella 4x400

L’Italia dell’atletica leggera è tornata e lo ha fatto in grande stile. Dopo i tanti risultati dei singoli è arrivato lo squillo della squadra nella Coppa Europa andata in scena a Chorzow in Polonia. In un fantastico scenario gli azzurri sono arrivati secondi dietro ai padroni di casa a soli 2,5 punti. Un peccato se si pensa alle tante assenze pesanti e al forfait della vigilia di Tamberi nel salto in alto. Un grande contributo a questo comunque splendido secondo posto lo ha dato il napoletano Alessandro Sibilio, che dopo aver vinto la sua prova nei 400 ostacoli nella giornata di sabato, si è ripetuto con i compagni di staffetta, Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, nella 4x400. 3:02.46 il tempo dell’Italia con un Sibilio che si è confermato solido e in ottima forma. Due gare che fanno ben sperare anche in vista dei prossimi appuntamenti.