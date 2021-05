Scherma, Curatoli d'argento agli Assoluti di Cassino Lo sciabolatore napoletano si ferma solo in finale contro il compagno di Nazionale Samele.

Si è fermata ad un passo dalla vittoria l’avventura di Luca Curatoli ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di Cassino. Nella specialità della sciabola maschile il napoletano è il miglior rappresentate azzurro, ma oggi ha trovato sulla sua strada un ispiratissimo Gigi Samele.

Curatoli era stato bravissimo a sbarazzarsi facilmente nei quarti di finale di Bonsanto per 15-6, mentre in semifinale sfida più impegnativa contro Neri portata a casa col punteggio di 15-12. Nell’altra semifinale Samele ha avuto la meglio su Gallo per 15-11 presentandosi alla finale con grande convinzione. L’ultimo assalto, quello decisivo per il titolo, si è deciso alla stoccata supplementare con Samele che ha beffato Curatoli imponendosi 15-14.

Il napoletano ha commentato sui social questo risultato confidando ai suoi tifosi di aver avuto “buone sensazione” nonostante “ancora una volta mi fermo ad un passo dalla vittoria, ma lavorerò duramente per migliorarmi sempre”. Tanta voglia di migliorare che fa bene sperare soprattutto in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo dove Luca Curatoli è una delle migliori carte da medaglia per la spedizione azzurra.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021 - SCIABOLA MASCHILE - Cassino, 30 maggio

Finale

Samele (Fiamme Gialle) b. Curatoli (Fiamme Oro) 15-14



Semifinali

Curatoli (Fiamme Oro) b. Neri (Carabinieri) 15-12

Samele (Fiamme Gialle) b. Gallo (Carabinieri) 15-11



Quarti di finale

Curatoli (Fiamme Oro) b. Bonsanto (Fiamme Oro) 15-6

Neri (Carabinieri) b. Fioretto (Fiamme Oro) 15-7

Samele (Fiamme Gialle) b. Foschini (Esercito) 13-8 (ritiro)

Gallo (Carabinieri) b. D'Armiento (Fiamme Gialle) 15-10



Classifica (100): 1. Luigi Samele (Fiamme Gialle), 2. Luca Curatoli (Fiamme Oro), 3. Michele Gallo (Carabinieri), 3. Matteo Neri (Carabinieri), 5. Francesco D'Armiento (Fiamme Gialle), 6. Luca Fioretto (Fiamme Oro), 7. Gabriele Foschini (Esercito), 8. Francesco Bonsanto (Fiamme Oro).