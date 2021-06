Ancelotti torna al Real, idee Koulibaly e Fabian Ruiz per i blancos Niente Europeo per Politano: conferma tra i 26 per Meret, Di Lorenzo e Insigne

Il mercato delle big entrerà nel vivo solo con gli atti conclusivi dell'Europeo e delle varie competizioni internazionali. Nel frattempo, anche le ultime panchine vuote trovano l'uomo della ripartenza. Il Real Madrid punta su Carlo Ancelotti dopo aver salutato Zinedine Zidane. L'allenatore emiliano, che ha guidato i blancos alla conquista della decima Champions League, torna nella capitale iberica e guiderà nuovamente le merengues. Contratto triennale e saluto all'Everton con cui Ancelotti si era legato dopo l'addio al Napoli. Ora proprio Re Carlo sembra deciso a ritrovare qualche big della rosa azzurra. Fabian Ruiz è stato subito protagonista con Ancelotti all'ombra del Vesuvio e nella prospettiva dell'iberico non può che rientrare un ritorno in Liga e l'ingresso al Real. L'altro profilo che appare in uscita dal Napoli è Kalidou Koulibaly e sempre il Real potrebbe risultare come una pista per il difensore. Con una cessione importante, la società azzurra potrebbe evitare la rivoluzione tecnica e il sacrificio tra i tagli degli ingaggi e i rinnovi. Nella discussione, rientrano i 4,5 milioni di euro all'anno per Dries Mertens e la conferma di Lorenzo Insigne. Intanto, il plotoncino del Napoli tra i convocati dell'Italia perde una pedina. Matteo Politano non è tra i 26 scelti dal commissario tecnico, Roberto Mancini. Per il Napoli ci sono Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne.