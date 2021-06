Calciomercato Napoli, un nome in cima alla lista dei desideri La concorrenza è agguerrita, ma gli azzurri possono battere cassa con due cessioni eccellenti

Il Napoli di Spalletti cambierà forma, radicalmente, negli interpreti con cui si affaccerà all'inizio del nuovo corso tecnico, pur continuando lungo il solco tattico del 4-2-3-1 su cui ha intensamente lavorato Gattuso. Prima delle principali mosse in entrata e in uscita è, però, verosimile che l'allenatore di Certaldo voglia valutare in maniera approfondita e da vicino il potenziale dei calciatori a sua disposizione. In tal senso, il ritiro di Dimaro sarà spartiacque. Oltre le riflessioni da porre in essere con attenzione, setacciando le decisioni rispetto a chi sia utile o meno alla causa, è scontato che ci sia una lista dei desideri che fungerà da bussola per le trattative di mercato, già iniziate. Il nome più in alto di tutti nella lista consegnata a Giuntoli è quello di Rodrigo De Paul, ma l'Udinese è bottega carissima, il centrocampista argentino si è consacrato con una stagione superlativa e per portarlo all'ombra del Vesuvio servirà un investimento considerevole, di certo non inferiore ai 50 milioni di euro. L'alternativa è rappresentata dal croato Basic, di proprietà del Bordeaux. I mancati introiti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League riducono a una la strada percorribile per ambire a perfezionare l'innesto di De Paul: cedere pezzi pregiati. Koulibaly e Fabián Ruiz sono nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti e potrebbero regalare il tesoretto da reinvestire.