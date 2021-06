Napoli, si lavora al rinnovo di Osimhen. Piace un centrocampista della Samp C'è da battere la concorrenza dell'Atalanta mentre i pezzi pregiati fanno gola all'ex Ancelotti

Chi dovrebbe andare, chi potrebbe venire, chi è destinato a restare: il Napoli pianifica il suo futuro su tre corsie parallele. Rodrigo De Paul dell'Udinese è in cima alla lista dei desideri per il centrocampo, ma il primo rinforzo per la mediana può arrivare da Genova. Piace, e non poco, Morten Thorsby della Sampdoria. Il 25enne norvegese si è reso protagonista di una stagione ad alti livelli, interessa anche all'Atalanta, ma Giuntoli si è mosso prima del club orobico. Cinque milioni di euro la valutazione del cartellino, bisognerà continuare a negoziare, ma le trattativa è avviata. In azzurro Thorsby troverebbe certamente Victor Osimhen, che una volta messi da parte Covid e problemi fisici ha dimostrato, con un finale di campionato in crescendo, di avere un potenziale enorme, che attende solo di essere espresso appieno. Si lavora al prolungamento del contratto di un altro anno, sino al 2025, con aumento dell'ingaggio rispetto ai 4,5 milioni di euro netti ad annata agonistica attualmente percepiti e l'inserimento di una clausola di rescissione, esercitabile per un valore non inferiore ai 100 milioni. Si vedrà. Intanto, Koulibaly e Fabián Ruiz restano i candidati numeri uno a lasciare la Campania per permettere al Napoli di battere cassa e recuperare soldi freschi in seguito alla mancata qualificazione, per la seconda volta di fila, alla Champions League. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma non solo, è alla finestra.