Scherma, a Napoli doppietta dei Carabinieri nella prova di fioretto Gli Assoluti a squadre hanno regalato una finale maschile decisa solo all'ultima stoccata

Al Pala Vesuvio di Napoli hanno preso il via oggi i Campionati Italiani Assoluti a squadre, da non confondere con l’individuale andati in scena la scorsa settimana a Cassino, che vedranno alcuni dei migliori atleti italiani confrontarsi difendendo i colori delle proprie società.

Nelle gare di fioretto è arrivata subito una doppietta del Gruppo Sportivo dei Carabinieri con una finale fotocopia, sia al maschile che al femminile, contro le Fiamme Oro. Stesso avversario anche se con andamenti diversi. Nella prova femminile il quartetto formato da Arianna Errigo, Martina Batini, Martina Sinigalia e Claudia Borella, ha battuto per 45-33 la compagine composta da Alice Volpi, Erica Cipressa, Martina Favaretto e Vittoria Ciampalini. Mentre tra gli uomini si è deciso tutto all’ultima stoccata che ha premiato il gruppo capitanato dal veterano Andrea Cassarà e completato da Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. Per le Fiamme Oro, che hanno schierato il quartetto Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini e Filippo Macchi, tanto amaro in bocca perché perdere all’ultima stoccata è sempre difficile da digerire.

Sabato si torna in pedana con le prove a squadre di spada dove c’è grande attesa al femminile per la campana Francesca Boscarelli che difende i colori del Gruppo Sportivo dell’Esercito.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI A SQUADRE FIORETTO FEMMINILE - Napoli, 4 giugno 2021

Finale

Carabinieri b. Fiamme Oro 45-33

Finale 3/4 posto

Fiamme Gialle b. Comense Scherma 45-34

Semifinali

Carabinieri b. Fiamme Gialle 45-34

Fiamme Oro b. Comense Scherma 45-20

Quarti di finale

Fiamme Gialle b. Club Scherma Jesi 45-35

Carabinieri b. Aeronautica Militare 45-29

Comense Scherma b. Club Scherma Roma 35-27

Fiamme Oro b. Comini Padova 45-11

Classifica (12): 1. Carabinieri, 2. Fiamme Oro, 3. Fiamme Gialle, 4. Comense Scherma, 5. Aeronautica Militare, 6. Club Scherma Roma, 7. Comini Padova, 8. Club Scherma Jesi

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI A SQUADRE FIORETTO MASCHILE - Napoli, 4 giugno 2021

Finale

Carabinieri b. Fiamme Oro 45-44

Finale 3/4 posto

Aeronautica Militare b. Fiamme Gialle 45-38

Semifinali

Carabinieri b. Aeronautica Militare 45-35

Fiamme Oro b. Fiamme Gialle 45-36

Quarti di finale

Aeronautica Militare b. Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo 45-27

Carabinieri b. Scherma Treviso 45-15

Fiamme Gialle b. FIdes Livorno 45-26

Fiamme Oro b.Frascati Scherma 45-27

Classifica (12): 1. Carabinieri, 2. Fiamme Oro, 3. Aeronautica Militare, 4. Fiamme Gialle, 5. Fides Livorno, 6. Frascati Scherma, 7. Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, 8. Scherma Treviso