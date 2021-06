Napoli, sempre più vicino il primo colpo di mercato Intanto, Insigne brilla con la Nazionale: gol e assist a Bologna. Dopo l'Europeo, il rinnovo

Morten Thorsby primo acquisto del Napoli formato 2021/2022? Le probabilità sono elevate. Il centrocampista di proprietà della Sampdoria è vicino agli azzurri. La Lazio stava per chiudere il suo ingaggio, ma l'addio di Simone Inzaghi e la virata su Maurizio Sarri hanno dirottato le attenzioni del club capitolino, spianando la strada all'Atalanta, che, però, nel momento di imprimere l'accelerazione potenzialmente decisiva alla trattativa, si è ritrovata il Napoli come terzo incomodo. Spalletti ha indicato nel colosso norvegese, classe '96, l'ideale sostituto di Bakayoko e De Laurentiis ha così dato carta bianca a Giuntoli per chiudere l'operazione. Il direttore sportivo ha giocato d'anticipo, una volta appresa la ferma intenzione del tecnico e del presidente di perfezionare l'innesto: sul piatto, subito, 6 milioni di euro più bonus. I blucerchiati ne chiedono 7,5. La distanza non è incolmabile e la “fumata bianca” potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Altro tema caldo è quello del rinnovo di Insigne, che giocherà l'Europeo col 10 dell'Italia sulle spalle, da protagonista, con la chance di negoziare il rinnovo forte di una parentesi continentale da protagonista. Ieri, il folletto di Frattamaggiore ha incantato a Bologna: gol e assist nell'amichevole contro la Repubblica Ceca, strapazzata con un 4-0 senza diritto d'appello. La voglia di legare il suo destino a quello del Napoli è conclamata, ma prima del “nero su bianco” guai a dare nulla per scontato.