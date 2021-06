Atletica, Sibilio quarto nei 400 hs nella Continental Tour Ad Hengelo nei Paesi Bassi il napoletano ha corso il suo secondo miglior crono.

E’ un Alessandro Sibilio in grandi condizioni quello che si è presentato nella tappa di Hengelo nei Paesi Bassi valida per la Continental Tour di atletica leggera. Tanti gli italiani presenti che hanno raccolto buoni risultati così come ha fatto il giovane quattrocentista napoletano. Per lui un altro ottimo piazzamento nei 400 hs in una gara di alto livello. Grazie al 49.58, che è anche il suo secondo miglior crono, ha strappato il quarto posto dietro al vincitore Abderrahmane Samba (48.56), che ha preceduto il turco Yasmani Copello (48.88) e l’olandese Nick Smidt (49.43).

Sibilio, protagonista anche in Coppa Europa sia nei 400 hs che nella staffetta, conferma di aver raggiunto una maturità agonistica importante che gli permette di correre con regolarità sotto i 50 secondi. Vista la giovane età la fiducia che c’è intorno a lui è tanta e col lavoro potrà sicuramente migliorare ancora.