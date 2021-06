Napoli, De Laurentiis dice "no" a Sarri per un attaccante Nel mirino del neo-tecnico della Lazio anche due difensori. Mercato: asse caldo con Londra

Il Napoli e Maurizio Sarri hanno separato i loro destini, diviso le loro strade, da tempo, ma le vie del calciomercato sono infinite e il neo-tecnico della Lazio avrebbe piacere di far shopping in casa azzurra per riavere alle proprie dipendenze una serie di fedelissimi. È il caso di Hysaj e Maksimovic, che sarebbero ben lieti di riabbracciare Sarri e che anche in virtù dei contratti, in scadenza, potrebbero vedere il esaudito il proprio desiderio senza difficoltà di sorta ed esborso di economico, se non per i rispettivi ingaggi, da parte del club capitolino. Chi, invece, Sarri vorrebbe, ma non avrà, per effetto del secco “no” di De Laurentiis, è il grande escluso dagli Europei, tra le file della Nazionale italiana: Politano. Spalletti lo ha voluto ed allenato all'Inter, è fondamentale nella batteria di trequartisti alle spalle dell'unica punta, nel 4-2-3-1, e non partirà. Non solo cessioni. I fari sono, ovviamente, puntati anche sulle operazioni in entrata dove è partito il pressing sul Chelsea per un altro calciatore nel giro dell'azzurro tricolore, convocato dal c.t. Mancini per la kermesse continentale: Emerson Palmieri. Pronta un'offerta di circa 12 milioni di euro per il cartellino del cursore di fascia mancina, che non ha nascosto che tornerebbe volentieri in Italia. Il suo contratto con i campioni d'Europa in carica scade nel 2022. Da ridurre le pretese per l'ingaggio, attualmente pari a 4,5 milioni netti a stagione.