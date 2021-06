Napoli, il punto sul calciomercato Conferme, cessioni e trattative in entrata: il club azzurro pianifica le mosse per il futuro

Ogni casella al suo posto, reparto dopo reparto, nel mosaico azzurro formato 2021/2022. Il Napoli pianifica le mosse da compiere in vista della prossima stagione ed è il tempo delle scelte. La prima è già stata compiuta per quanto riguarda la porta. Spalletti punterà su Meret sia perché stima il portiere che staserà inizierà la sua avventura negli Europei con l'Italia, sia per rivalutare il cartellino dell'estremo difensore a fronte del consistente investimento posto in essere per acquistarlo dall'Udinese, a cui è seguito un impiego altalenante. Ospina sarà, dunque, ceduto: piace ad Atalanta e Juventus, che potrebbe formulare, a breve, un'offerta ufficiale. In difesa si va verso il sacrificio di Koulibaly per rimpinguare le casse partenopee, a secco, per due anni di fila, dagli introiti garantiti dalla qualificazione in Champions League. Manchester United e Real Madrid sono alla finestra. Svincolato Hysaj, destinato a ritrovare Sarri alla Lazio, si lavora sottotraccia con l'Empoli per il talento ex Avellino, classe 2000, Parisi. Malcuit, al rientro dopo un anno in prestito alla Fiorentina, sarà valutato nel corso del ritiro a Dimaro. Piacciono Emerson Palmieri e Mandava. Ed il quadro dei terzini è così completato. In attacco avanti tutta con “Ciro” Dries Mertens, che si è tolto con forza dal mercato direttamente dal ritiro del Belgio, giurando amore eterno al Napoli.