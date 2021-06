Pallanuoto, terzo successo per la Cargomar Rari Nantes Napoli I biancocelesti s'impongono col punteggio di 9-5, coach Marsili: “Lavorare per crescere ancora”.

Terza vittoria in altrettante gare: la Cargomar Rari Nantes Napoli conosce un solo risultato in questa prima fase del campionato. I biancocelesti si confermano al vertice della classifica del girone A grazie al perentorio successo sull'Azzurra '99, piegata col punteggio di 9-5.

Debutto stagionale per Ciniglio e Palermo, due tra i giocatori di maggior esperienza tra le fila rarinantine assenti nelle prime due uscite. La Cargomar, dopo aver chiuso sull'1-1 il primo parziale, prende il largo nel secondo (1-6) grazie soprattutto alle marcature di Rigo e dello stesso Palermo. Negli ultimi due tempi i ritmi calano e gli errori si moltiplicano, con l'Azzurra brava a contenere (2-7 a fine terzo tempo) e poi a limitare il passivo fino al definitivo 5-9.

“Dobbiamo lavorare per crescere ancora”, è l'ammissione a fine gara di Elios Marsili, tecnico della Cargomar Rari Nantes Napoli. “Abbiamo sfruttato questa occasione per dare spazio e minutaggio ad altri atleti della nostra rosa, mancavano tutti e quattro i ragazzi del 2003 prestati dal Posillipo. Siamo partiti come un diesel, la differenza l'ha fatta l'ottimo secondo tempo, poi abbiamo concesso un po' troppo, con diversi errori evitabili. È stato paradossale aver avuto la prima espulsione a favore solo alla fine del terzo parziale: tutti i nostri gol li abbiamo fatti a uomini pari”. I dettagli su cui lavorare sono individuati: “Occorre migliorare nella costruzione di gioco e nell'organizzazione difensiva. Ci manca sempre un po' di ritmo e di abitudine alla partita, ma credo e spero che nelle prossime uscite, con le gare in rapida successione, le cose andranno meglio”.

Domani la Cargomar Rari Nantes Napoli osserverà un turno di riposo. Il ritorno in vasca è in programma giovedì prossimo, 17 giugno, sempre a Pozzuoli contro i padroni di casa del Play Off per l'ultima giornata d'andata del girone A.

Azzurra '99-Cargomar Rari Nantes Napoli 5-9



Azzurra '99: Rotondo, Printsios 2, M. Mollo, Monteleone, Cinque, A. Mollo, D'Onofrio 1, Barbato 1, Di Lorenzo, Sangiovanni 1, D'Antonio, M. Sperone, S. Sperone. All. Liguori



Cargomar Rari Nantes Napoli: Lindstrom, De Buono, Coda, Maglitto, 1, Talamo 1, Martusciello, Pasquariello, Ciniglio, Briganti 1, Rigo 3, Acunzo, Izzo, Palermo 3. All. Marsili



Arbitro: Ioannou

Note: parziali 1-1; 0-5; 1-1; 3-2.