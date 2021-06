Napoli Basket in finale promozione: vittoria a Ferrara (79-88) per il 3-0 Gli azzurri accedono all'ultimo atto playoff e affronteranno la vincente della serie Udine-Scafati

Il Napoli Basket vola in finale promozione: la squadra azzurra vince anche Gara 3 della serie di semifinale playoff contro la Top Secret Ferrara (risultato di 79-88) e chiude con un secco 3-0 come già accaduto nei quarti di finale con la Giorgio Tesi Group Pistoia. Distribuzione per il roster partenopeo con 6 uomini in doppia cifra e uno a sfiorarla. A Ferrara non bastano i 19 punti di AJ Pacher. Nella finale promozione del tabellone oro, Napoli affronterà la vincente di Udine-Scafati (2-1 dopo tre match, Gara 4 è in programma domenica).

Serie A2 - Playoff

Semifinale - Gara 3

Top Secret Ferrara - GeVi Napoli 79-88

Parziali: 24-18, 17-21, 20-23, 18-26

Ferrara: Pacher 19 (7/9, 1/5), Bertone 13 (4/4, 1/4), Vencato 11 (2/2, 1/1), Baldassarre 11 (1/3, 2/4), Filoni 10 (2/4, 2/2), Fantoni 9 (3/8, 0/0), Panni 6 (1/2, 1/2), Zampini (0/0, 0/2), Dellosto, Basso (0/1, 0/0), Petrolati, Ricci Galliera. All. Leka.

Napoli: Mayo 14 (2/6, 2/7), Lombardi 13 (4/7, 1/2), Burns 13 (5/11, 1/1), Parks 12 (0/0, 2/4), Iannuzzi 10 (4/8, 0/0),Monaldi 10 (2/4, 2/5), Uglietti 9 (2/6, 1/3), Marini 7 (3/5, 0/1), Zerini, Klacar, Grassi. All. Sacripanti.