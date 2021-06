Napoli, tifosi spiazzati dall'addio di Gattuso alla Fiorentina Il popolo azzurro applaude capitan Insigne, ancora una volta protagonista con l'italia

L'Italia concede il bis: all'Olimpico di Roma 3-0 alla Svizzera, dopo quello rifilato alla Turchia, e qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Euro 2020. Altra splendida prova da regista offensivo di Lorenzo Insigne, che non ha segnato, come all'esordio, ma ha illuminato la serata con sprazzi di grande classe. Oltre che dalla Nazionale e dalle prime manovre di mercato degli azzurri partenopei, le attenzioni dei tifosi del Napoli sono state inevitabilmente attratte dall'incredibile notizia, da questa mattina ufficiale, rimbalzata nella serata di ieri da Firenze: è già finita l'esperienza di Gattuso alla guida della Viola. Alla base dell'addio, a distanza di poco meno di un mese dall'annuncio dell'intesa, lo scorso 25 maggio, dissidi per quanto riguarda le operazioni in entrata. A far saltare il banco le commissioni richieste dall'agente Jorge Mendes per un folto nugolo di suoi assistiti che avrebbero dovuto vestire la maglia della Fiorentina, su tutti i portoghesi Sergio Oliveira e Guedes. Commisso si è rifiutato di portare avanti le trattative e per questo motivo e Gattuso ha deciso di rompere immediatamente, garantendosi la possibilità di subentrare in corso su altre panchine non iniziando la stagione su quella dei toscani. Rudi Garcia, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi sono in corsa per raccogliere l'eredità di Ringhio che, per una clausola di segretezza, non avrà modo di spiegare il perché del suo addio.