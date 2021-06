Napoli, verso il rinnovo un nazionale azzurro Il primo rinforzo può arrivare in difesa dalla Francia

Il Napoli ha puntato su di lui e continuerà a farlo con maggior insistenza, cedendo Ospina, destinandolo al ruolo di titolare per favorirne la definitiva esplosione, ma non solo: Alex Meret sentirà ancora più forte la fiducia del club azzurro firmando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. La società, con il benestare di Spalletti, è pronta a blindare il portiere con un prolungamento pluriennale. Poi, starà solo e soltanto a Meret, messo finalmente nelle condizioni ideali in termini di fiducia e continuità di impiego, dimostrare costanza di rendimento e tutto il suo potenziale, rimasto finora, per larghi tratti, inespresso. Chi resta e chi può arrivare. Toma Basic, ventiquattrenne difensore centrale del Bordeaux, può essere il primo rinforzo per il pacchetto arretrato. Accordo raggiunto con il calciatore, si attende il via libera dei francesi per il trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che i transalpini vorrebbero tramutare in una cessione a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Intanto, è durata l'arco di una giornata la suggestione di un approdo in Premier League dell'ex tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso. Dopo il divorzio con la Fiorentina, Gattuso è stato contattato dal Tottenham, che ha, però, deciso di interrompere la trattativa a margine dei primi colloqui avuti con l'allenatore.