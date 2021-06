Napoli-Udine, domenica Gara 1: il via alla finale promozione Coach Boniciolli: "Credo che per Napoli saremo un avversario molto difficile da battere"

La Campania ha cullato il sogno di un derby promozione: non sarà così con i rimpianti per l'evoluzione della serie e per la quinta gara persa da Scafati a Udine. La squadra friulana sarà l'avversaria di Napoli con il pass Serie A in palio a partire da domenica. Gara 1 e Gara 2 al PalaBarbuto, Gara 3 al PalaCarnera, eventuale Gara 4 ancora a Udine, eventuale bella a Napoli: fattore campo per il roster azzurro che ha chiuso con merito al primo posto la stagione regolare. Napoli è al lavoro per il ritorno in massima serie. L'ingresso di Christian Burns, il ritorno di Eric Lombardi nelle rotazioni: la Gevi corre nel sogno promozione e con Udine sarà nuova sfida in finale dopo la Coppa Italia di Serie A2, vinta dai partenopei contro il roster di coach Matteo Boniciolli ad inizio aprile. "Me lo dico da solo. Abbiamo fatto un lavoro discreto, ho fatto un lavoro discreto", ha affermato il tecnico dell'APU al termine della serie con Scafati. "Per finirlo e per essere davvero contenti dobbiamo battere in finale una squadra straordinaria, che ci ha già battuti in Coppa Italia, che ci ha battuti tre volte, ma sempre negli ultimi cinque minuti di partita. Con l'aggiunta di Mian, con la profondità del roster, sperando di recuperare Amato, credo che per Napoli saremo un avversario molto difficile da battere".