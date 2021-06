Napoli, duello con l'Inter per un terzino sinistro Valzer di cursori di fascia mancina, pronta l'alternativa se i nerazzurri dovessero spuntarla

Priorità al terzino sinistro. Il Napoli è alla ricerca di un cursore di fascia mancina in grado di rappresentare più di una semplice alternativa a Hysaj, che il prossimo 30 giugno si svincolerà e firmerà con la Lazio riabbracciando Maurizio Sarri. In cima alla lista dei desideri, ormai non è più un mistero, c'è Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea. Il principale ostacolo per arrivare al nazionale azzurro è rappresentato dall'ingaggio: i 4,5 milioni di euro netti a stagione percepiti dal club inglese andranno necessariamente livellati verso il basso per arrivare a un accordo. Occhio, però, anche alle dinamiche di mercato. Se Hakimi dovesse partire preferendo il PSG al Chelsea, da cui i nerazzurri prenderebbero volentieri come contropartita l'ex Fiorentina Marcos Alonso, l'Inter avrebbe un tesoretto di 70 milioni da investire per sopperire alla sua partenza e proprio Emerson Palmieri diventerebbe l'obiettivo numero uno. In quel caso competere sarebbe difficile, soprattutto per l'appeal che l'Inter ha dalla propria parte grazie alla partecipazione alla prossima edizione della Champions League. A parità di offerte, Emerson Palmieri sceglierebbe Milano. Si vedrà. L'alternativa è rappresentata dal classe 2000 Nuno Tavares di proprietà del Benfica. Trattative e incastri, contatti e aggiornamenti all'alba di una lunga estate di calciomercato.