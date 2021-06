Pallanuoto, rinviata la sfida tra Cargomar Rari Nantes Napoli e Club Vomero La gara non è stata disputata per l'indisponibilità della piscina del Play Off di Pozzuoli.

Non si è giocata la sfida tra Cargomar Rari Nantes Napoli e Nantes Club Vomero, in programma ieri alle 20.15 alla piscina Play Off Wellness Village di Pozzuoli e valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di serie C organizzato dalla Fin Campania. Rinviato anche l'altro match in programma ieri nella 'bolla' dell'impianto flegreo, quello tra i padroni di casa del Play Off e i ragazzi dell'Azzurra '99.

Le partite sono stata rimandate proprio per l'indisponibilità della piscina, momentaneamente chiusa per un problema agli spogliatoi. In attesa che sia definita la nuova calendarizzazione della giornata di campionato, il prossimo impegno della Cargomar Rari Nantes Napoli resta fissato per giovedì 24 giugno alle 18.45, sempre al Play Off di Pozzuoli, contro il Circolo Villani.