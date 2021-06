Napoli-Insigne, attesa per il rinnovo dopo l'Europeo Distanza, ma anche la volontà di conferma. Mercato fermo per tutte le big

Protagonista in nazionale e sempre deciso alla conferma in azzurro, quello del Napoli. C'è, però, ancora distanza netta tra Lorenzo Insigne e la società di Aurelio De Laurentiis in chiave rinnovo. L'attenzione rivolta all'Europeo supera, ovviamente, la definizione del caso. È naturale l'attesa di mercato che coinvolge, di fatto, tutte le strategie del club. Nessun movimento e la fase di stand-by prosegue nella ricerca dell'effetto domino che sarà probabilmente generata dal primo colpo firmato in ambito europeo da un top-team. Ma intanto, in casa Napoli resta il dubbio su Insigne. La distanza tra le parti è motivata dalla differenza tra la domanda e l'offerta. Senza Champions, il club azzurro si è posto un limite tra ingaggi e costi di mercato. L'entourage di Insigne punta a raggiungere la cifra ottenuta nell'ultimo contratto firmato da Dries Mertens (i 4.5 milioni di euro d'ingaggio per l'attaccante belga). L'obiettivo è, però, chiaro: c'è l'intenzione di proseguire e di restare leader del Napoli anche nella gestione tecnica di Luciano Spalletti, che inizierà con la preparazione estiva tra il Trentino e l'Abruzzo. Una cessione eccellente può offrire il “tesoretto” utile per pareggiare le intenzioni del club e quelle di Insigne. Tutto in divenire, in un'estate lunga, piena di attesa nel mercato europeo, con tante società attente all'aspetto economico nel post-covid.