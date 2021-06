Napoli-Udine, Sacripanti: "Le due squadre più forti in finale" Il coach della Gevi ha presentato così la finale e Gara 1 della serie

Via alle finali promozione. Nel tabellone argento, l'1-0 di Torino su Tortona con il finale di 64-60. Alle 20.45, sarà Gara 1 anche per Napoli e Udine. “Concentrati sulla prima sfida”: parole chiare da parte di coach Stefano Sacripanti dopo il 3-0 contro Pistoia e Ferrara. “Si affrontano le due squadre che hanno dimostrato di essere le più forti. - ha affermato il coach del Napoli Basket per presentare Gara 1 - L’APU è una squadra molto ben allenata, con un mix di gioventù ed esperienza che offre grande profondità alla panchina, con 11 giocatori a disposizione. Hanno grande fisicità ed hanno dimostrato di essere pronti in ogni situazione. Noi dobbiamo fare la nostra pallacanestro mantenendo l’identità che ci ha portato fin qui, con grande umiltà e determinazione. Saranno fondamentali il contro del ritmo e dei rimbalzi, la difesa sarà un aspetto importantissimo dell’intera serie. Per ora, però, siamo concentrati esclusivamente su Gara 1".