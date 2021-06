Finale promozione: Gara 1 è di Napoli, Udine ko 72-56 Il primo atto garantisce l'1-0 agli azzurri. Martedì (ore 20.45) subito Gara 2

Il Napoli Basket vince Gara 1 della finale promozione del tabellone oro. La squadra partenopea ha superato l'Old Wild West Udine con il risultato di 72-56. Il roster di coach Stefano Sacripanti ha subito accelerato con il 22-12 del primo quarto, che garantisce slancio e continuità agli azzurri. Il terzo quarto chiude i giochi per il controllo della Gevi. Vittoria con il +16 finale e Gara 1 è di Napoli. Domani sera, alle 20.45, sarà Gara 2, sempre al PalaBarbuto.

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 1

GeVi Napoli - Apu Old Wild West Udine 72-56

Parziali: 22-12, 15-15, 21-14, 14-15

Napoli: Burns 15 (4/5, 2/4), Mayo 12 (2/3, 2/8), Parks 11 (4/7, 1/3), Zerini 9 (3/6, 0/1), Uglietti 7 (2/2, 1/3), Marini 5 (2/6, 0/3), Lombardi 5 (2/3, 0/1), Monaldi 5 (0/3, 1/4), Sandri 3 (0/0, 1/4), Klacar, Coralic, Cannavina. All. Sacripanti.

Udine: Giuri 18 (2/3, 4/7), Mian 8 (1/6, 0/5), Italiano 8 (1/2, 1/4), Antonutti 5 (0/1, 0/1), Pellegrino 4 (2/4, 0/0), Johnson 3 (1/4, 0/4), Foulland 3 (1/4, 0/0), Mobio 3 (0/1, 1/1), Deangeli 2 (1/2, 0/0), Schina 2, Nobile. All. Boniciolli.