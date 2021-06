Napoli Basket, è 2-0 su Udine: azzurri a un passo dalla promozione in A Seconda vittoria consecutiva (l'ottava di fila nei playoff): match-point al PalaCarnera venerdì

Il Napoli Basket vince anche Gara 2 contro l'APU Udine: risultato di 57-53 e gli azzurri volano sul 2-0 nella serie della finale promozione del tabellone oro. Napoli piazza la conferma del fattore campo con il punteggio basso nel secondo atto e raggiungerà il PalaCarnera per la terza sfida con l'opportunità di conquistare la promozione. Gara 3, venerdì sera, vale già il match-point per la Serie A al club partenopeo.

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 2

GeVi Napoli - Apu Old Wild West Udine 57-53

Parziali: 16-12, 10-10, 15-15, 16-16

Napoli: Marini 19 (4/8, 3/4), Lombardi 9 (4/5, 0/2), Mayo 7 (0/2, 2/9), Burns 7 (2/3, 1/2), Zerini 5 (1/3, 1/2), Parks 5 (1/3, 1/5), Monaldi 3 (0/0, 1/5), Uglietti 2 (1/2, 0/1), Sandri (0/1, 0/2), Klacar, Coralic, Cannavina. All. Sacripanti.

Udine: Johnson 19 (3/5, 3/10), Foulland 12 (6/9, 0/0), Antonutti 6 (2/3, 0/0), Mian 6 (2/4, 0/2), Italiano 4 (0/1, 1/1), Giuri 3 (1/6, 0/6), Deangeli 2 (1/1, 0/0), Schina 1 (0/0, 0/2), Mobio (0/1, 0/2), Pellegrino (0/3, 0/0), Nobile. All. Boniciolli.