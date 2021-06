Napoli, Berge è sempre più vicino Il profilo del norvegese, classe '98, piace agli azzurri verso il ritiro tra il Trentino e l'Abruzzo

Un mix tra profili giovani ed esperti: è l'idea che spesso viene seguita dagli operatori di mercato dei club, il giusto compromesso tra la novità nella rosa e la capacità di rispondere subito alle esigenze tecniche, in particolar modo con il cambio in panchina, come avverrrà a Napoli, ufficialmente dal primo luglio, con l'arrivo di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo potrebbe ritrovare Emerson Palmieri, già allenato nella seconda avventura a Roma, e accogliere nel ritiro tra il Trentino e l'Abruzzo un giovane in rampa di lancio, Sander Berge. Il norvegese, classe '98, è reduce dalla stagione vissuta in Premier League con lo Sheffield United, retrocesso in Championship, dopo i tre anni in Belgio con il Genk. Berge sarebbe pronto per una nuova sfida e il Napoli pensa ad aggiornare la mediana con un prospetto. Le cifre richieste corrispondono alle esigenze del club, chiamato a fronteggiare l'assenza degli introiti Champions per la seconda stagione consecutiva. C'è anche un altro norvegese nelle idee azzurre: si conferma il profilo di Morten Thorsby. Nel frattempo, resta calda la pista che porta a Emerson. La cifra tra l'ingaggio e il cartellino non è la preferita dalla società partenopea, ma il rapporto tra il Napoli e il Chelsea è buono e ha già determinato soluzioni come quella che definì il prestito di Tiemoue Bakayoko all'ombra del Vesuvio.