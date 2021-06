Boni, ennesimo riconoscimento dopo le medaglie agli Europei Il campione del Caravaggio Sporting Village è stato ricevuto a Palazzo San Giacomo da De Magistris

Ancora un riconoscimento per Vincenzo Boni. Il campione partenopeo è stato ricevuto a Palazzo San Giacomo da Luigi De Magistris dopo i successi dei recenti Europei di Madeira in Portogallo. Un altro attestato di stima per un ragazzo che, ormai da anni, porta il nome di Napoli in giro per il mondo.

Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village e delle Fiamme Oro ha sempre ricordato la sua città dopo ogni successo, confermando il grande legame e l’affetto che per la sua gente. Boni sarà un grande rappresentate per la città partenopea anche ai prossimi Giochi Paralimpici di Tokyo che si svolgeranno da martedì 24 agosto a domenica 5 settembre.