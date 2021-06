Napoli ko in Gara 3, Udine allunga la serie (71-61) Fattore campo confermato e domenica sera, al PalaCarnera, sarà di nuovo match-point promozione

Prima sconfitta nella post-season per la GeVi Napoli. L'Old Wild West Udine annulla il primo match-point degli azzurri di coach Stefano Sacripanti. Il team friulano vince con il risultato di 71-61 in Gara 3 della finale promozione e allunga la serie (2-1). Napoli paga il terzo quarto (18-11) che garantisce la corsa dei padroni di casa. Fattore campo confermato e domenica sera, sempre al PalaCarnera, sarà di nuovo match-point promozione per la GeVi. Udine proverà a pareggiare e portare tutto a Gara 5 (eventualmente in programma mercoledì al PalaBarbuto).

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 3

Apu Old Wild West Udine - GeVi Napoli 71-61

Parziali: 21-18, 15-17, 18-11, 17-15

Udine: Giuri 23 (3/6, 4/8), Johnson 19 (5/10, 3/5), Foulland 10 (5/6, 0/0), Antonutti 10 (3/4, 0/2), Italiano 4 (2/3, 0/2), Pellegrino 3 (1/3, 0/0), Nobile 2 (1/3, 0/1), Mobio (0/1, 0/1), Mian (0/2, 0/7), Schina, Deangeli (0/0, 0/1), Agbara. All. Boniciolli.

Napoli: Parks 19 (5/9, 2/4), Burns 13 (5/8, 1/3), Mayo 8 (0/4, 1/8), Marini 7 (0/4, 2/3), Zerini 6 (3/4, 0/2), Monaldi 5 (1/1, 1/4), Uglietti 2 (1/2, 0/1), Sandri 1 (0/0, 0/1), Lombardi (0/3, 0/1), Klacar, Grassi. All. Sacripanti.