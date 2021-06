Napoli, Insigne: sarà rinnovo dopo l'Europeo Alle 21, in campo contro l'Austria negli ottavi. Il no azzurro a Fabian Ruiz alle Olimpiadi

Testa all'Europeo e all'ottavo di finale contro l'Austria in programma questa sera, a Wembley, con calcio d'inizio alle 21. L'Italia punta anche su Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne per firmare l'accesso ai quarti di finale di Euro 2020 e il Napoli attende il mese di luglio, ma soprattutto l'ultimo giorno dell'evento continentale per siglare quanto voluto dalla società e dallo stesso calciatore. Sarà rinnovo tra il club azzurro e Insigne. La speranza di tutti è che l'Europeo sia lungo, da atto conclusivo, per la Nazionale del commissario tecnico, Roberto Mancini. Ci sarà tempo per riassumere le posizioni delle parti, ma da mesi c'è la sensazione che non sarà divorzio, anzi.

In conferenza stampa, verso Wembley, lo stesso Insigne ha sottolineato il legame con il Napoli. "Il sogno era giocarci e diventarne capitano": l'indicazione di una volontà che resta forte per chi è lanciato verso l'ultimo contratto pesante in carriera. Nei giorni scorsi, non è mancato il contatto diretto con Luciano Spalletti. Il Napoli ripartirà dal suo capitano nel nuovo ciclo tecnico. Nel frattempo, il Napoli dirà no alla convocazione di Fabian Ruiz alle Olimpiadi. Il centrocampista è già impegnato con la nazionale iberica nell'Europeo e la decisione del club partenopeo può essere legata agli equilibri di mercato e allo sforzo prodotto lungo l'estate verso il campionato 2021/2022. Fabian Ruiz piace alle big del campionato spagnolo, ma al momento il Napoli non ha ricevuto offerte da capogiro.