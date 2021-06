Atletica, Sibilio è super nei 400 ostacoli. Titolo tricolore e primato personale Il napoletano è sceso sotto il muro dei 49'' realizzando il quarto miglior tempo italiano.

Alessandro Sibilio è il nuovo campione italiano dei 400 ostacoli. Il forte atleta napoletano è stato uno dei grandi protagonisti dei campionati tricolori andati in scena nel week end a Rovereto, in provincia di Trento. Il campano, che difende i colori del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, ha sbaragliato la concorrenza correndo un incredibile 48’’96, crono che gli consente di scendere per la prima volta sotto il muro dei 49’’ con relativo primato personale.

La sua condotta di gara è stata impeccabile. Sibilio, facendo le dovute proporzioni, ricorda come distribuzione il campione del mondo di Siviglia ’99 Fabrizio Mori con un grande rettilineo finale. Nessun paragone però, per il napoletano è ancora presto, deve fare esperienza e poi potrà duellare con i campioni della specialità. Sta crescendo alla grande dopo i risultati ottenuti a livello giovanile. La strada intrapresa è quella giusta. Il quarto crono italiano di sempre lo conferma. Ora manca solo l’ufficialità della convocazione per le Olimpiadi di Tokyo e poi per il classe 1999, sarà una stagione perfetta.