Il Napoli Basket è in Serie A, Udine battuta in Gara 4 La città partenopea torna in massima serie dopo 13 anni: promozione e Coppa Italia di categoria

Il Napoli Basket vola in Serie A. Grande festa per il club azzurro e per la città partenopea, che torna nella massima serie della pallacanestro nazionale. "Dopo 13 lunghi anni, la Generazione Vincente Napoli Basket torna nell'Olimpo del basket italiano! #isbA1ck": ecco didascalia e hashtag per l'emozione infinita provata dalla società presieduta da Federico Grassi alla sirena finale di Gara 4, vinta al PalaCarnera di Udine. Risultato di 67-77 per i ragazzi di coach Stefano Sacripanti contro i friuliani, allenati da Matteo Boniciolli. "27 giugno 2021: se stiamo sognando ad occhi aperti... non svegliA1teci!". Napoli riporta la Campania in Serie A: la regione ritrova la massima serie, persa nel 2019 con l'uscita di scena della Scandone Avellino. La GeVi firma una stagione splendida con la promozione in A e la conquista della Coppa Italia di categoria.

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 4

Apu Old Wild West Udine - GeVi Napoli 67-77

Parziali: 17-22, 21-16, 15-18, 14-21

Udine: Giuri 15 (4/5, 1/8), Mian 15 (4/8, 2/7), Foulland 13 (5/5, 0/0), Johnson 12 (3/8, 1/4), Italiano 6 (0/1, 2/2), Antonutti 3 (1/4, 0/1), Pellegrino 3 (1/1, 0/0), Nobile (0/0, 0/2), Schina, Deangeli, Mobio, Azzano. All. Boniciolli.

Napoli: Parks 17 (4/10, 2/9), Mayo 13 (0/2, 4/6), Uglietti 11 (4/4, 1/1), Iannuzzi 10 (4/6, 0/0), Lombardi 8 (2/3, 1/5), Marini 7 (0/1, 2/8), Burns 7 (3/5, 0/1), Zerini 2 (1/1, 0/2), Monaldi 2 (0/0, 0/0), Klacar, Grassi. All. Sacripanti.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket