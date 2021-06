Napoli, Osimhen punto fermo: rinnovo e clausola Il Tottenham pensa al nigeriano con l'addio di Kane: gli azzurri rafforzeranno il contratto

È stata una stagione di alti e bassi per il Napoli e per l'attaccante su cui gli azzurri hanno puntato tutto nell'estate 2020. Victor Osimhen è reduce da una stagione condizionata dall'infortunio rimediato in Nazionale che l'ha costretto a un lungo stop tra novembre e gennaio con la positività al covid che ha limitato ulteriormente il cammino del nigeriano in azzurro. Il rientro a gennaio, poi il secondo infortunio )dalla spalla alla testa) e il nuovo stop prima del rientro definitivo a marzo con la continuità per prestazioni e gol realizzati: Osimhen ha trascinato il Napoli nell'ultima parte della stagione, terminata però con i rimpianti della mancata qualificazione in Champions.

Rino Gattuso l'ha voluto con forza, Luciano Spalletti punta forte sull'ex Lille, che però piace al Tottenham. Il Manchester City fa sul serio per Harry Kane e gli Spurs vorrebbero coprire l'addio dell'inglese con Osimhen: il Napoli vuole subito replicare al potenziale attacco dei londinesi con il rinnovo del contratto fino al 2026 (opzione dell'accordo sottoscritto nella scorsa estate) con l'aggiunta di una clausola rescissoria, che può sfiorare i cento milioni.

Nel frattempo, è tutto pronto per il derby azzurro nei quarti di finale dell'Europeo. Venerdì, a Monaco di Baviera, sarà sfida tra l'Italia di Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo e il Belgio di Dries Mertens, vincente ieri sera sul Portogallo di Cristiano Ronaldo con il finale di 1-0.