Napoli Basket, è festa Serie A. Sacripanti: "Missione compiuta" Il presidente Grassi: "Per me e per la Napoli cestistica è uno dei giorni più belli"

"Per me e per la Napoli cestistica, è uno dei giorni più belli". Così il presidente, Federico Grassi, ha commentato la promozione in Serie A del suo Napoli Basket. La GeVi giocherà in massima serie nella stagione 2021/2022. Ritorno in A dopo tredici anni per la città di Napoli: "Ci tengo a ringraziare i miei soci Amoroso e Tavassi. Arrivare in serie A dopo 3 anni è stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Ci abbiamo creduto fin dal primo giorno e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato in un clima davvero ostile, ma nonostante ciò siamo stati più forti di tutti e tutto".

"Abbiamo riportato Napoli in A1, Missione compiuta. - ha aggiunto il coach della squadra azzurra, Stefano Sacripanti - È una gioia incredibile, frutto di un lavoro di un anno e mezzo. Quando ho firmato a Napoli in tanti mi han preso per matto, non dando fiducia alla società partenopea visti i precedenti, io ci ho creduto subito. Complimenti alla società che è stata bravissima. Abbiamo fatto un campionato straordinario vincendo sia la Coppa Italia che conquistando la promozione. Una fatica enorme ripagata ovviamente da questa immensa soddisfazione. Son molto contento per tutta la società, per tutti quelli che ci hanno accompagnato in quest’anno e soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno spinto verso questo traguardo“.

"Non è facile trovare le parole per questa grande emozione. Ancora non ci credo, è stato un anno unico, tosto ma bellissimo. - ha affermato il capitano dei partenopei, Diego Monaldi - Per me personalmente è stata un’emozione ancora più grande al secondo anno qui a Napoli. I complimenti vanno al club, a tutto lo staff, a i nostri supertifosi che, nonostante l’anno complicato, non hanno mai smesso di supportarci. Avevo una promessa e oggi posso dire di averla rispettata".

Foto: sito ufficiale napolibasket.it