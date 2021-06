Napoli, si riparte: De Laurentiis apre al futuro Conferenza stampa nel pomeriggio, dettagli tra campo e programmazione per il club

Alle 15.45 terminerà ufficialmente il silenzio stampa in casa Napoli. Dopo i tweet e una rapida intervista, Aurelio De Laurentiis, tornerà a parlare in conferenza, a Roma. Il 30 giugno è una data non casuale. Va in archivio definitivamente la stagione 2020/2021, quella delle contraddizioni e dell'altalena di emozioni, da più ombre che luci al traguardo con l'amaro in bocca della mancata qualificazione in Champions League dopo la rimonta e le uscite di scena anticipate dalla Coppa Italia e dall'Europa League, competizione che rivedrà protagonista il Napoli, da cambio in panchina.

Da Rino Gattuso a Luciano Spalletti: è attesa anche per le prime parole da allenatore azzurro del nativo di Certaldo, che tornerà in pista dopo due anni in stand-by. Oggi scade anche il suo contratto con l'Inter e nelle prime due settimane di luglio parlerà per la prima volta da tecnico del Napoli. Non solo la guida del prossimo biennio: saranno inevitabili i passaggi sul mercato da parte di ADL. I movimenti in entrata e in uscita saranno dettati dalle esigenze della seconda stagione consecutiva priva degli introiti generati dalla semplice partecipazione in Champions. C'è anche la maglia autoprodotta sul tavolo di una conferenza che apre al nuovo ciclo tecnico. Nel frattempo, c'è la pista Galatasaray per Mario Rui con Emerson Palmieri sempre nel mirino del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e di Spalletti che ha già allenato il nazionale azzurro nella seconda esperienza a Roma.