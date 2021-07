Nuoto: il Circolo Canottieri Napoli porta tre atleti alle Olimpiadi di Tokyo Pirozzi, Acerenza e Sanzullo, tre nuotatori rappresenteranno il club napoletano.

C'è tanta Campania nella Nazionale italiana di nuoto che volerà a Tokyo per disputare le Olimpiadi. Il CT Cesare Butini ha reso note le convocazioni: tra gli uomini presente Domenico Acerenza, ragazzo di Potenza ma cresciuto e tesserato col Circolo Canottieri Napoli rappresentato anche da Stefania Pirozzi che essendo alla sua terza Olimpiade è la veterana del movimento campano. A concludere il terzetto che rappresenterà la nostra regione spazio a Mario Sanzullo nelle gare in acque libere anche lui tesserato con il Circolo Canottieri Napoli. Risultato importante che ripaga del lavoro fatto negli anni dallo staff dirigenziale e dai vari tecnici tra cui spicca l'esperto Lello Avagnano.

Ecco l’elenco completo dei convocati alle Olimpiadi:

Atleti (21)

Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli)

Stefano Ballo (Esercito / Time Limit)

Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto)

Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Can. Vittorino da Feltre)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport)

Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics)

Santo Yuko Condorelli (Aurelia Nuoto)

Gabriele Detti (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Marco De Tullio (Fiamme Oro / Sport Project)

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Pier Andrea Matteazzi (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia)

Simone Sabbioni (Esercito / Vis Sauro)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto)

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia)



Atlete (15)

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91)

Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91)

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika)

Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto)

Elena Di Liddo (Fiamme Oro / CC Aniene)

Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics)

Anna Chiara Mascolo (Hidron Sport Firenze)

Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene)

Federica Pellegrini (CC Aniene)

Benedetta Pilato (CC Aniene)

Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / CC Napoli)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Giulia Vetrano (CN Nichelino)



Staff: direttore tecnico Cesare Butini, tecnici Fabrizio Antonelli, Cesare Casella, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Christian Minotti, Stefano Morini, Claudio Rossetto, Antonio Satta; medico Lorenzo Marugo; fisioterapisti Stefano Amirante, Massimo Morelli e Alessandro Del Piero; giudice aggregato Silvia Atzori.

La squadra sarà assistita anche dai tecnici Gianluca Belfiore, Alberto Burlina, Simone Palombi e Marco Pedoja e dal preparatore atletico Marco Lancissi dal 12 al 21 luglio presso l'Università di Waseda, nel distretto di Tokorozawa, sede di allenamento preolimpico dal 12 al 21 luglio.



Nuoto in acque libere (3 atleti)

Rachele Bruni (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto)

Paltrinieri Gregorio (Fiamme Oro / Coopernuoto)

Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli)



Staff: coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, tecnici Fabrizio Antonelli ed Emanuele Sacchi.