Napoli, ecco Spalletti: "Un contesto stimolante" Il tecnico azzurro ha raggiunto il quartier generale del club: "Forza Napoli, sarò con te"

Arrivo al quartier generale del Napoli per Luciano Spalletti, che ha raggiunto la sede in compagnia del presidente, Aurelio De Laurentiis. Inizia ufficialmente l'era del tecnico di Certaldo all'ombra del Vesuvio. Abbraccio a Edoardo De Laurentiis e prime parole da allenatore azzurro con un video social del club partenopeo: "Direi che innanzitutto va detto qualcosa ai tifosi e diciamo 'Forza Napoli'. E come dicono loro 'Sarò con te'. - ha affermato Spalletti - Sono felicissimo e onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli. E naturalmente metterò tutto me stesso, a disposizione, per quello che sarà il bene del Napoli. È un contesto stimolante e che non vedo l'ora di conoscere". Sul contesto Napoli interviene anche ADL. "È unico", aggiunge il massimo dirigente azzurro.

Foto: screenshot video pagina ufficiale Facebook SSC Napoli