Napoli, è il giorno di Spalletti: 4 acquisti per competere per lo scudetto Il tecnico si presenta alla piazza azzurra, idee chiare sui rinforzi di mercato. Rebus Insigne

L'era Spalletti ha ufficialmente inizio. Alle 15 il tecnico terrà la prima conferenza stampa da allenatore del Napoli ed è pronto a ripartire con la ferma convinzione che alla squadra basti davvero poco per compiere il salto di qualità decisivo per competere per lo scudetto. Costanti i contatti con De Laurentiis e Giuntoli, chiarissime le idee in merito ai ruoli in cui intervenire. Priorità a un cursore di fascia mancina, e non è un mistero che ci sia Emerson Palmieri in cima alla lista dei desideri; da innestare in organico almeno un centrocampista tra l'austriaco Grillitsch e il norvegese Berge o entrambi in caso di cessione di Fabián Ruiz; da puntellare il pacchetto arretrato con un difensore centrale: l'argentino Senesi è il rinforzo individuato da tempo. Si sfoglia la margherita, ma il fiore più pregiato rischia di nascondere spine pungenti e particolarmente dolorose: il rinnovo di Insigne rischia di diventare un caso e non è da escludere che, dopo il gran Europeo disputato dal capitano, pronto a sfidare l'Inghilterra in finale, si arrivi alla rottura. Insigne guadagna 4,6 milioni di euro netti a stagione e ne chiede 5,6 per prolungare sino al 2025. La società vorrebbe, invece, ritoccare al ribasso il compenso: 3,5 milioni per la stessa durata. Due milioni di euro la differenza tra domanda e offerta, non noccioline e, allora, le big d'Europa sono alla finestra perché se non dovesse arrivare l'intesa l'unica strada possibile sarebbe quella della cessione.