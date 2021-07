Atletica, Europei U23: Sibilio vince facilmente la batteria dei 400 ostacoli Il napoletano domina su una pista bagnata, venerdì pomeriggio appuntamento in semifinale.

Sono iniziati questa mattina gli Europei di atletica leggera under 23 a Tallin in Estonia. In gara anche il napoletano Alessandro Sibilio, una delle star azzurre in questa rassegna continentale. Nei 400 ostacoli il portacolori delle Fiamme Gialle ha vinto agevolmente la sua batteria, nonostante una pista bagnata, in 50.88 frenando nettamente negli ultimi 40 metri.

Sibilio è leader europeo nella specialità tra gli under 23 nel 2021 ed è arrivato a Tallin con l’obiettivo di confermare i progressi fatti in questi mesi che gli hanno permesso anche di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo. Venerdì pomeriggio sarà impegnato nella semifinale alle 14:10, mentre l’eventuale finale è prevista per sabato pomeriggio alle 15:10. Domenica c’è in programma la staffetta 4x400, nella sessione mattutina le batterie e nel pomeriggio la finale che assegna le medaglie.