GeVi Napoli premiata in Comune dal sindaco De Magistris Targa celebrativa e applausi nella Sala dei Baroni del Maschio Angoino

Dopo 13 anni, il Napoli Basket, oggi targato Generazione Vincente, ha conquistato la Serie A di basket al culmine di una cavalcata trionfale impreziosita della vittoria della Coppa Italia di Serie A2. Un'annata complicata per tutte le società, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, in cui il pubblico ha avuto la possibilità di tornare al PalaBarbuto solo in occasione dei playoff promozione. I rappresentanti della società sono stati premiati nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino alla presenza dell’assessore allo sport Ciro Borriello e del sindaco Luigi de Magistris. Erano presenti: il presidente Federico Grassi, l'Amministratore Delegato Alfredo Amoroso, Andrea Michele Amoroso in rappresentanza del title sponsor Generazione Vincente, il GM Antonio Mirenghi , il team manager Alessandro Di Fede ed il segretario generale Vincenzo Viola. Inoltre, in rappresentanza del Comune, erano presenti Rosaria Galiero, assessore al commercio, attività produttive e bilancio e Donatella Chiodo, assessore alle politiche sociali.