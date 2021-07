Atletica, Europei U23 di Tallin: Sibilio in finale nei 400 ostacoli Il napoletano domina la sua semifinale rallentando negli ultimi metri, domani la sfida per l'oro.

Agli Europei under 23 di atletica leggera in corso di svolgimento a Tallin in Estonia, continua a impressionare il talento partenopeo Alessandro Sibilio. Nei 400 ostacoli il portacolori delle Fiamme Gialle ha dominato anche la semifinale confermando di essere in ottime condizione psicofisiche. Ha dominato la sua gara impressionando nei primi 300 metri prima di tirare il classico freno a mano, soprattutto negli ultimi appoggi, fermando il cronometro sul 49.79. “Avevo in mente di spingere per otto ostacoli – ha raccontato al sito federale - e così ho fatto, poi ho cercato di risparmiare energie, perché il turno che conta è domani”.

Nella giornata di sabato, infatti, si assegnano le medaglie e Sibilio, che tra gli under 23 è quello accreditato del miglior crono stagionale, si presenta come uno dei favoriti. C’è da tenere d’occhio l’olandese Ramsey Angela, bravo a chiudere la sua semifinale con il crono di 49.17, ma la condizione dell'azzurro sembra essere buona per provare a sfondare il muero dei 49''. Appuntamento quindi nel pomeriggio di sabato alle 15:10 orario italiano per vedere Sibilio andare a caccia di uno dei tre gradini del podio.