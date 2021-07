Nuoto paralimpiaco: Boni tra i più attesi ai campionati tricolori Alla Felice Scandone di Napoli in palio i titoli italiani ma le gare saranno a porte chiuse

Tokyo e le Paralimpiadi sono sempre più vicine. Si inizia il 24 agosto con la cerimonia inaugurale. Intanto la preparazione è entrata nel vivo. Sabato e domenica, precisamente alla Felice Scandone di Napoli, andranno in scena i tricolori assoluti di nuoto rigorosamente a porte chiuse.

Ci sarà anche uno dei padroni di casa: Vincenzo Boni. Il campione che difende i colori delle Fiamme Oro e del Caravaggio Sporting Village di Napoli, è iscritto ai 50 e ai 200 stile libero che si disputeranno nella giornata di sabato e ai 50 dorso in programma domenica.

Per Boni si tratta di un appuntamento incentrato soprattutto sulla preparazione del grande evento. Il suo obiettivo sono le Paralimpiadi di Tokyo a cui è già qualificato da tempo. Dopo le medaglie conquistate agli Europei le gare casalinghe saranno il giusto assaggio in attesa della partenza per il volo più atteso e affascinante della carriera di Vincenzo Boni, bronzo a Rio de Janeiro e voglioso di riassaporare anche nel paese del sol levante la gioia del podio.