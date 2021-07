Basket, il punto sul mercato della GeVi Napoli Contatti e trattative, gli azzurri al lavoro in vista del prossimo campionato in Serie A1

MVP della finale playoff contro Udine, determinante negli spareggi promozione che hanno regalato al Napoli Basket il ritorno in Serie A dopo 13 anni: Christian Burns, esperienza e classe da vendere, è entrato subito nel cuore dei tifosi azzurri. La GeVi, dopo aver puntato su di lui per il ruolo di arma in più per centrare il salto di categoria, vorrebbe confermarlo per la prossima stagione, ma tra il dire e il fare c'è la Germani. Brescia, che detiene la titolarità del cartellino di Burns, non sarebbe disposta a contribuire al pagamento di un terzo dello stipendio del cestista e preferirebbe, a questo punto, averlo di nuovo nel proprio roster. Intanto, su Diego Monaldi è piombata Udine, avversaria dei ragazzi di coach Sacripanti nell'ultima serie di partite sulla strada per il ritorno nel gotha della pallacanestro italiana. Napoli acconsentirà alla sua partenza solo se e quando avrà individuato un cestista di pari livello o superiore: lo è, senza ombra di dubbio, Davide Moretti dell'Olimpia Milano. I contatti con la società meneghina sono costanti, si cerca l'intesa per un supporto nel pagamento di una parte del compenso che attualmente percepisce il playmaker, legato all'Emporio Armani per altre due stagioni (con opzione per il rinnovo per ulteriori due annate agonistiche). Per Moretti, Napoli rappresenterebbe la soluzione ideale per trovare la continuità di impiego fondamentale per rilanciarsi ad alti livelli.