Olimpiadi, gli azzurri della sciabola sono sbarcati in Giappone Curatoli e compagni sono arrivati, soggiorneranno ad Oita prima di raggiungere il villaggio.

Un viaggio tanto lungo quanto emozionante. La realizzazione di un sogno durato cinque anni o anche di più. Gli azzurri della sciabola sono sbarcati in Giappone. Lo hanno fatto con un carico di sogni da realizzare. Tra loro c’è Luca Curatoli che sui social ha documentato passo dopo passo la più bella avventura della sua carriera. In aereo sicuramente ci sarà stato spazio per i racconti a cinque cerchi di capitan Aldo Montano, uno che alle Olimpiadi c’era già nel 2004 quando vinse la medaglia d’oro. La squadra maschile sogna una medaglia. Curatoli è tra i favoriti nella prova individuale, anche se quasi due anni senza la Coppa del Mondo apre il pronostico anche a diverse sorprese. Gli azzurri ora soggiorneranno ad Oita dove andrà in scena il ritiro. Obiettivo? Prima di tutto assimilare il fuso orario per presentarsi al villaggio Olimpico già in grade forma e godersi in pieno l’avventura. Poi si farà sul serio: il 24, nel primo giorno di gare, spazio alla prova individuale. Mentre il 28 andrà in scena quella a squadre. Giornate emozionanti da vivere possibilmente senza rimpianti.