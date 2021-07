Fabozzi su Sibilio: "E' un bel giorno per l'atletica campana" "Alessandro è un esempio virtuoso per tutti i giovani che praticano il nostro sport

Pochi minuti dopo l’esaltante successo di Alessandro Sibilio agli Europei Under 23 di Tallin in Estonia nei 400 ostacoli, con il record europeo di categoria, è arrivato il commento del presidente del Comitato Regionale della Fidal Campania Bruno Fabozzi.

"Oggi é un bel giorno per tutta l'atletica campana perché Sibilio è un esempio virtuoso per tutti i giovani che praticano il nostro sport. Aggiungo che si tratta di un'ottima prestazione, è il secondo italiano di sempre, che lascia ben sperare in vista dei Giochi olimpici di Tokio. Giungano ad Alessandro le più fervide congratulazioni per il magnifico risultato ottenuto oggi".