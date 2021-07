Napoli, due priorità nella costruzione della nuova rosa Dopo l'addio di Hysaj, passato alla Lazio, arriva un'offerta importante dall'estero per Mario Rui

Napoli, il Napoli, tutti i napoletani e i partenopei sono pronti a fare il tifo per l'Italia di Di Lorenzo, Insigne e Meret, augurandosi che domani sera, a Wembley, si laureino campioni d'Europa. Da lunedì, quando è in programma il raduno in vista della partenza per il ritiro a Dimaro, fissato per giovedì 15 luglio, si tornerà a pensare all'azzurro di casa. Le priorità del Napoli di Spalletti si intrecciano con i destini di due protagonisti alla corte del c.t. Roberto Mancini: Emerson Palmieri e lo stesso Insigne. Il cursore è l'obiettivo per la fascia sinistra che, dopo la partenza di Hysaj alla volta della Lazio, potrebbe presto rimanere vuota nel caso in cui Mario Rui fosse ceduto ai turchi del Galatasaray. Al portoghese è stato offerto un ricco contratto biennale. Il Chelsea chiede 20 milioni di euro per l'ex Roma, il Napoli è pronto a metterne sul piatto 8. A metà strada potrebbe arrivare l'intesa per il trasferimento a titolo definitivo, che permetterebbe agli inglesi di non perderlo a parametro zero e di non dover rinnovare il contratto, passaggio indispensabile qualora si dovesse procedere alla cessione con la formula dell'obbligo di riscatto. Il rinnovo del capitano è l'altro tema caldo, caldissimo, dell'estate. Insigne vuole un milione in più a stagione per prolungare la scadenza del contratto dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2025; il Napoli punta a risparmiarne uno, ma dopo il grande Europeo disputato dal folletto di Frattamaggiore sarà più facile a dirsi che a farsi. Rischia di profilarsi un estenuante braccio di ferro.