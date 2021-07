Che paura per Lozano! Ma il Napoli rassicura: "Tutto sotto controllo" Tremenda botta nel corso di Messico - Trinidad e Tobago, l'attaccante è finito in ospedale

Sono stati attimi interminabili di paura quelli vissuti per Hirving Lozano nel corso di Messico - Trinidad e Tobago, valida per la fase a gironi della Concacaf Gold Cup. Al 10', l'attaccante è entrato in area di rigore ed è stato spinto perdendo l'equilibrio; nella caduta ha battuto violentemente la testa sul ginocchio del portiere Phillip, intento a sbarrargli la strada verso la porta in uscita bassa. Lozano ha perso i sensi restando immobile, a terra, per minuti interminabili mentre la partita è incredibilmente proseguita venendo fermata solo dopo i concitati richiami dei compagni di squadra della nazionale messicana. Lozano si è lentamente ripreso ed è stato trasportato in ospedale, in barella e con il collare, dove ha trascorso la notte in osservazione. A rassicurare i tifosi azzurri ci ha pensato il Napoli con un comunicato ufficiale. “Lozano è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l'occhio sinistro. Le condizioni del Chucky non destano preoccupazione e nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica. Il medico sociale del Napoli, il dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle sue condizioni”. Tutto sembra destinato a risolversi per il meglio, ma rivedere le immagini mette davvero i brividi. L'auspicio è di cancellarle dagli occhi e dalla mente con quelle di una notte magica per Di Lorenzo, Insigne e Meret: a Wembley sta per scoccare l'ora di Italia – Inghilterra, finale di Euro 2020.