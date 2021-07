Atletica, un super Sibilio torna a casa da Tallin con due medaglie Il napoletano dopo aver dominato i 400 ostacoli ha vinto l'argento con la 4x400 agli Europei U23.

E’ stata una grande spedizione quella italiana agli Europei under 23 di atletica leggera andati in scena a Tallin in Estoria. Sono arrivati 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi, per un totale di 13 medaglie con la doppia firma del napoletano Alessandro Sibilio.

Dopo aver dominato nella giornata di sabato i 400 ostacoli con il nuovo record europeo di categoria e primato personale (48’’42), il portacolori delle Fiamme Gialle ha dato un grande contributo alla medaglia d’argento vinta dalla staffetta 4x400. Con i compagni di viaggio Alessandro Moscardi, Edoardo Scotti e Riccardo Meli, ha corso in 3’06’’07 chiudendo alle spalle della Francia (3’05’’01) e davanti alla Germania (3’06’’42).

Risultati che arrivano in un momento eccezionale per l’atletica azzurra che vuole essere protagonista a Tokyo con tanti giovani che dovranno fare soprattutto esperienza per poi giocarsi tanto a Parigi 2024. Oltre alle 13 medaglie sono arrivate 30 finali, numeri importantissimi.

Di seguito il medagliere azzurro:

ORI (6): Dalia Kaddari (200), Simone Barontini (800), Gaia Sabbatini (1500), Nadia Battocletti (5000), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Andrea Dallavalle (triplo)

ARGENTI (5): Eloisa Coiro (800), Marta Zenoni (1500), Anna Arnaudo (10.000), Manuel Lando (alto), 4x400 maschile (Alessandro Moscardi, Edoardo Scotti, Riccardo Meli, Alessandro Sibilio)

BRONZI (2): Edoardo Scotti (400), Andrea Cosi (marcia 10.000)