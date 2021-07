L'Italia dei partenopei campione d'Europa. Insigne: "Lo sognavo da sempre" La vittoria degli azzurri, il trionfo dei napoletani che hanno contribuito allo storico successo

Il gol lampo di Shaw come una doccia gelata, il pareggio di Bonucci a scaldare i cuori, messi a repentaglio dalla lotteria dei calci di rigore, ma che alla fine sono scoppiati di gioia grazie all'Italia dei campani, a partire dal portierone di Castellammare di Stabia Gigio Donnarumma: volo plastico sul penalty di Sancho, prima di quello sbagliato dall'ex Napoli Jorginho e dalla parata decisiva su Saka, che ha permesso all'Italia di battere l'Inghilterra e vincere Euro 2020 portando a casa il secondo titolo continentale della storia azzurra. Festa grande in Campania, con le strade di capoluoghi e province travolte dall'entusiasmo e colorate dai tricolori, onore ai campioni anche sui social. Il Napoli ha tempestivamente celebrato Insigne, Di Lorenzo e Meret con un tweet pregno di orgoglio per i suoi ragazzi. Il folletto di Frattamaggiore ha commentato su Instagram: “È voluta, sognata, desiderata fin da quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi”. Sorriso a trentadue denti e foto di rito con la Coppa alzata da capitan Chiellini. “A casa con noi” il pensiero, lapidario, di Donnarumma, eletto miglior giocatore del torneo e in odore di Pallone d'Oro, mentre Immobile ha fatto riferimento alla sua Torre Annunziata: “Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d'Europa. Quando devi sognare fallo in grande, a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso”. L'Italia dei partenopei è sul tetto d'Europa e nella storia. A Wembley è stata scritta una delle pagine più belle di sempre del calcio italiano, tornato finalmente protagonista.